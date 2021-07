Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Barja proti Brezovici. Zastoji so tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, prav tako občasno zapirajo predor.

Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo tri ure in pol, na Obrežju pa približno 45 minut. Na Dragonji čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo eno do dve uri, na Sečovljah pa eno uro. Na mejnem prehodu Jelšane čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države eno do dve uri, na Dragonji, Sečovljah, Gruškovju in Obrežju pa čakajo pol ure.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si