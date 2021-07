V Izoli znova čas za tridnevni festival Isola in musica

Priljubljena istrska glasbena skupina Vruja letos praznuje 20 let delovanja. Ob jubileju je izšel peti studijski album, ki sledi albumu iz leta 2013 Brez pašaporta. Tokratni album, ki nosi naslov Ljubezen, vojna ... in življenje, prinaša skladbe, ki poslušalca popeljejo v obdobje velike vojne. Album uvedejo predvojne vasovalske in ljubezenske pesmi, ki jim sledi sklop pesmi, povezanih z vojno, tem pa skladbe življenja - šaljive, svatbene pesmi in plesne viže, so zapisali organizatorji festivala.

Skladbe povezujejo kratki dokumentarni posnetki, ki ustvarjajo zvočno kuliso, saj si je avtor in producent albuma Marino Kranjac, album zamislil kot zvočni film. Album so s Kranjacom (glas, kitara, sopele in violina) soustvarili člani Vruje Peter Kaligarič (harmonika), Gabrijel Križman (vokal, kitara in mandola), Gorast Radojevič (istrski bajs in električni bas), Niki Germovšek (violina), Veronika Črešnik (vokal, tolkala) in Alenka Kranjac (glas). Na nocojšnjem koncertu bodo nastopili Kaligarič, Križman, Radojević, Veronika Črešnik, Matic Črešnik in Kranjac.

ZZ Quartet, ki ga vodita kitarist Ratko Zjaca in harmonikar Simone Zanchini, se ponaša z edinstveno glasbeno vizijo, ki odraža vse vrste glasbe, od jazza, sodobne klasike pa vse do proste improvizacije. Kvartet briše meje med zapisano glasbo in prosto improvizacijo. Na sredinem koncertu bo zasedba - še Martin Gjakonovski (akustična bas kitara) in Jože Zadravec (bobni) - predstavila nov album Midnight in Europe, ki združuje jazz, klasiko, folkloro in rock.

Festival Isola in musica bo sklenil koncert pevke Antonella Ruggiero. Pevka, ki je svojo glasbeno pot začela z umetniškim imenom Matia, je bila nekaj let članica skupine Matia Bazar, leta 1989 pa se je odločila za samostojno pot, na kateri je sodelovala s priznanimi glasbeniki. Na petkovem večeru jo bo na klavirju spremljal Roberto Olzera.

Festival Isola in musica tradicionalno ponuja tri glasbene večere na Manziolijevem trgu. Namen festivala je promocija italijanske narodne skupnosti tudi v poletnih mesecih in je sestavni del kulturne in turistične promocije mesta, so sporočili iz Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, ki pripravlja festival.