Novogoriška občina čaka na potrditev načrta prenove parka ob Laščakovi vili

Nova Gorica, 19. julija - Mestna občina Nova Gorica, ki je skrbnica parka ob Laščakovi vili in objektov v njem, bo jeseni začela prenovo parka. Območje bo urejeno kot ograjen park s kontroliranimi dostopi in bo ustrezno povezano s širšim območjem. Projekti za prenovo so bili oddani na vpogled okoljskemu ministrstvu, po potrditvi bo potrebno izbrati še izvajalca prenove.