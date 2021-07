TOKIO 2020: Irski telovadec potrdil čvrstost olimpijskih postelj

Tokio, 19. julija - Ameriški časnik New York Post je poročal, da so postelje v olimpijski vasi v Tokiu namenoma precej krhke in ne dovolj vzdržljive za spolne odnose, da bi s tem promovirali socialno distanco. Toda njihove navedbe je ovrgel irski telovadec Rhys McClenaghan. Ta se je posnel pri vztrajnem skakanju po postelji.