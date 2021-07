V DZ prvi dogodek parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja EU

Ljubljana, 19. julija - V državnem zboru danes poteka prvi dogodek v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja Svetu EU - srečanje predsednikov odborov parlamentov EU za evropske zadeve Cosac. Zaradi pandemije covida-19 poteka preko videopovezave, a slovenski gostitelji so prepričani, da bo to kljub temu uspešno, zanimivo in bo doseglo svoj namen.