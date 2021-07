Na razstavi Rembrandtov Orient v Muzeju Barberini našteli 46.000 obiskovalcev

Potsdam, 19. julija - Na razstavi Rembrandtov Orient, ki je bila do nedelje na ogled v Muzeju Barberini v Potsdamu, so kljub dolgotrajnemu zaprtju našteli nekaj več kot 46.000 obiskovalcev, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz muzeja. Od 22. maja si je lahko razstavo ogledalo okoli 600 obiskovalcev na dan.