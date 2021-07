Na Bledu na Jezerski promenadi predstavitev umetnin iz zbirk Narodne galerije

Bled, 19. julija - Narodna galerija in Turizem Bled drugo leto zapored na Jezerski promenadi predstavljata umetnine iz zbirk galerije. Lanskemu raziskovanju Bleda in okolice letos sledi galerijska predstava, kako si ljudje lepšamo življenje. Razstava z naslovom Dobro življenje. Prosti čas na slikah Narodne galerije bo na ogled od 20. julija do 20. avgusta.