Na Gornjem Seniku v Porabju odprli trgovino lokalnih izdelkov

Monošter, 19. julija - Razvojna agencija Slovenska krajina je na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku v Porabju odprla trgovino z lokalno ponudbo, v kateri so naprodaj živilski in rokodelski izdelki lokalnih ponudnikov. Za zdaj v projektu sodeluje pet slovensko govorečih ponudnikov iz Porabja, ki jim je agencija tudi pomagala pri registraciji dejavnosti.

Trgovino so vzpostavili v sklopu projekta Ethos Land, ki se financira iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska in katerega vodilni partner je prav Razvojna agencija Slovenska krajina. Projekt, ki so ga začeli pred tremi leti, temelji na etičnem turizmu. "Najpomembnejši cilj projekta je razvijanje turizma v tej pokrajini," je povedala vodja projekta Ethos Land Viktorija Hanžek.

Kot je pojasnila, se s tem krepi lokalno gospodarstvo. Finančni učinki od obiska turistov ostanejo v regiji, poleg tega pa tudi obiskovalci regije vedo, da bodo za svoj denar dobili dostojne produkte in storitve ter obenem prispevali k boljšemu življenju lokalnega prebivalstva, je dodala.

Trgovino, ki so jo odprli v petek, so uredili na slovenski vzorčni kmetiji v lasti Razvojne agencije Slovenska krajina na Gornjem Seniku. "Tam smo imeli prostor, ki še ni imel nobene funkcije, in že ob načrtovanju tega projekta in vzpostavitvi kmetije smo razmišljali, da bi bilo v prihodnosti tu dobro imeti tudi trgovino, v kateri bi lahko lokalni ponudniki prodajali svoje izdelke," je povedala Viktorija Hanžek.

Trgovino so sicer gradili postopoma. Najprej so poiskali lokalne pridelovalce, ki so denimo sadje in zelenjavo že pridelovali, a niso imeli registrirane dejavnosti predelave. Najprej so tako pripravili tri delavnice o tem, kako registrirati dejavnost, pridobiti davčno številko in vstopiti na trg. Potem so jim pomagali urediti vso dokumentacijo in jim tudi svetovali, kako izoblikovati podobo izdelkov, ki so zdaj naprodaj v trgovini.

V projekt so vključili pet slovensko govorečih lokalnih ponudnikov iz Porabja, štiri z Gornjega Senika in enega iz Monoštra. Ti v trgovini med drugim ponujajo sokove, sirupe, suho sadje, namaze, marmelado, bučno olje, kis ter rokodelske izdelke, kot so košare iz šibja.

Lokalni ponudniki so vzpostavitve trgovine lokalnih izdelkov veseli. "Dobili so priložnost, da vstopijo na trg, mi kot agencija pa smo bili zelo veseli, ker smo našli ljudi, ki so bili pripravljeni registrirati svojo dejavnost. Upamo, da bo to spodbudilo tudi druge k registraciji, saj je tu še veliko ponudnikov, ki še niso registrirani, čeprav imajo zelo dobre izdelke. A nekje moramo začeti in pokazati, da lahko tako ustvarimo dobiček," je še povedala Viktorija Hanžek.