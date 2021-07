V nedeljski prometni nesreči zunaj naselja Sele-Vrhe umrl 85-letni potnik v reševalnem vozilu

Celje, 19. julija - Zunaj naselja Sele-Vrhe pri Slovenj Gradcu se je v nedeljo nekaj čez 22. uro zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil 24-letni voznik reševalnega vozila. V nesreči je umrl 85-letni potnik v reševalnem vozilu, medtem ko so se voznik reševalnega vozila ter 21 in 75 let stara sopotnika lažje poškodovali, so sporočili celjski policisti.