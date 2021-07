Mediji: Umrl je danski karikaturist Westergaard

Koebenhavn, 19. julija - V starosti 86 let je umrl znani danski karikaturist Kurt Westergaard, je v nedeljo poročalo več danskih medijev. Po pisanju danskega časnika Berlingske, ki navaja izjave svojcev, je umrl mirno po dolgotrajni bolezni. Za druge medije so smrt potrdili nekdanji sodelavci in prijatelji karikaturista.