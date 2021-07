V Postojni prenovili znameniti brivsko-frizerski salon Ozbič

Postojna, 21. julija - V Postojni odpira vrata prenovljen in restavriran brivsko-frizerski salon Ozbič, ki je v mestu deloval od leta 1924 pa vse do 2015. Lokalno obrtno dediščino oživlja z originalno podobo in opremo ter prinaša nove priložnosti, saj si v Postojni želijo, da deluje kot živi muzej z izobraževalnimi vsebinami in pravimi brivsko-frizerskimi storitvami.