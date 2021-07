Slovenska odbojkarska reprezentanca slavila na EP do 17 let

Tirana, 18. julija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca do 17 let je na evropskem prvenstvu v Albaniji osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi odbojkarski upi so v velikem finalu EP v Tirani s 3:0 (23, 21, 23) premagali favorizirane Ruse. Mladi odbojkarji so tako Sloveniji priborili prvi naslov evropskih prvakov in nov izjemen dosežek za slovensko odbojko.