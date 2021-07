Tadej Pogačar zmagovalec 108. dirke po Franciji

Pariz, 18. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je tudi uradno zmagovalec 108. dirke po Franciji. V zadnji etapi od Chatouja do Elizejskih poljan v Parizu je varno prečkal ciljno črto v glavnini in se v zgodovino vpisal kot najmlajši dvakratni zmagovalec Toura. Zadnja etapa je sicer pripadla Belgijcu Woutu Van Aertu.