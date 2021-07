Pokeršnik in Bošnjak tretja v Luevnu

Ljubljana, 18. julija - Slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki so se izkazali na turnirjih svetovne serije v Belgiji in Ruandi. Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak sta v Luevnu osvojila tretje mesto, Tjaša Kotnik in Nina Lovšin pa sta bili v Rubavuju peti, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.