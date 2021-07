Fink: Če bi bilo vse normalno, bi se Pogačar in Roglič borila za Tour

pogovarjal se je Aljoša Žvirc

Ljubljana, 19. julija - Direktor dirke po Sloveniji in kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdan Fink je prepričan, da bi se za zmago na letošnji dirki po Franciji borila slovenska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič, v kolikor vmes ne bi posegli padci starejšega Slovenca. Mlajši je na koncu dobil Tour in pokazal, da je vladar francoskih cest, je v pogovoru za STA dejal Fink.