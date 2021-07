Razmere na slovenskih cestah ob 17. uri

Ljubljana, 18. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste se ponekod po Sloveniji pojavljajo močnejša neurja. Priporočena je vožnja s prilagojeno hitrostjo in primerno varnostno razdaljo ter ročno prižganimi lučmi. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi je nevarno in prepovedano!

Kilometer in pol dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Zastoj je tudi na glavni cesti med Lucijo in Izolo.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani ter med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru.

Na mejnih prehodih Jelšane in Rogatec je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba med eno in dve uri, na mejnem prehodu Dobovec eno uro, na mejnih prehodih Gruškovje in Starod pa približno pol ure.

Na mejnem prehodu Jelšane je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba več kot dve uri, na mejnih prehodih Gruškovje, Rogatec in Starod med eno in dve uri, na mejnem prehodu Dobovec pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za avtobuse pri izstopu čakalna doba približno eno uro.

Danes do 21. ure, na nekaterih primorskih cestah do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si