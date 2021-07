Na zahodu Nemčije odpravljajo posledice poplav, jug Nemčije in deli Avstrije pod vodo

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Mainz, 18. julija - Medtem ko na zahodu Nemčije in v Belgiji odpravljajo posledice uničujočih poplav, ki so terjale preko 180 žrtev, in je območje danes obiskala nemška kanclerka Angela Merkel, je ujma dosegla tudi Avstrijo, kjer je poplavilo mesto Hallein, in Bavarsko.