Gorenjski volk ali novi kanibal po stopinjah slovitega Merckxa

pripravil Aljoša Žvirc

Pariz, 18. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je še drugič zapovrstjo povzpel na kolesarski olimp. Ubranil je zmago na dirki po Franciji in postal 21. Zemljan, ki je največjo kolesarsko preizkušnjo na svetu dobil najmanj dvakrat. "Gorenjski volk" in "novi kanibal" je na dobri poti, da se nekoč vpiše v zgodovino kot eden najboljših kolesarjev vseh časov.