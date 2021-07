Ponovljena druga dirka v Pragi Laguti, Žagar 12.

Praga, 18. julija - V Pragi so danes končali prvi konec tedna v speedwayskem svetovnem prvenstvu. Potem ko so sobotno drugo dirko v češki prestolnici morali zaradi dežja prekiniti, so novo preizkušnjo izvedli danes. Slavil je Rus Artjom Laguta. Slovenski predstavnik Matej Žagar je zbral pet točk in končal na 12. mestu.