Ruudu finale v Bastadu

Bastad, 18. julija - Norvežan Casper Ruud je v finalu teniškega turnirja ATP v Bastadu z nagradnim skladom 481.270 evrov premagal Argentinca Federica Corio s 6:3 in 6:3. Dvaindvajsetletni Ruud, ki je bil prvi nosilec turnirja in je 16. igralec sveta, je tako prišel do svoje tretje turnirske zmage. Najboljši je bil že letos v Ženevi in lani v Buenos Airesu.