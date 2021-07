Ljubljana, 18. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na vipavski hitri cesti med počivališčem Mlake in Vipavo proti Vrtojbi, Italiji.

Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred Lenartom proti Mariboru.

Predmet na vozišču ovira promet na hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor center in Pesnica proti Šentilju.

En kilometer dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Štiri kilometre dolg zastoj je na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Pet kilometrov dolg zastoj je na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji.

Zastoj je tudi na koncu obvoznice proti Hrvaški.

Na mejnem prehodu Dobovec je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba dve uri in pol, na mejnem prehodu Gruškovje več kot dve uri, na mejnem prehodu Jelšane med uro do dve uri, na mejnem prehodu Dragonja pa do pol ure.

Na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane in Sečovlje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba od ene do dve uri.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za avtobuse pri izstopu čakalna doba približno uro in pol.

Danes do 21. ure, na nekaterih primorskih cestah do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Danes med 11.15 in 12.15 bo zaprta cesta na Pokljuko.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si