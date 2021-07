Vreme: Danes spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami

Ljubljana, 18. julija - Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki jih bo več popoldne in zvečer. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine postopno povsod ponehale, začelo se bo jasniti. Proti jutru bo ponekod po nižinah nastala kratkotrajna megla.

V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 12, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo povečini sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj ploh in neviht.

Tudi v sredo kaže na sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo zelo majhna.

Vremenska slika: Nad srednjim in južnim Jadranom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od severovzhoda k nam še doteka vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, ob Jadranu šibka burja.

V ponedeljek bo v krajih južno od nas še nestanovitno z občasnim dežjem, drugod se bo postopno zjasnilo. Še bo pihal severovzhodnik, ob Jadranu šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv obremenilen, pojavljale se bodo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo. V noči na ponedeljek bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.