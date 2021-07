Dva pozitivna primera športnikov na covid-19 v olimpijski vasi v Tokiu

Tokio, 18. julija - Dva pozitivna primera športnikov na covid-19 so odkrili po testiranjih v olimpijski vasi v Tokiu, so sporočili organizatorji olimpijskih iger, ki se bodo začele 23. julija. Dan pred tem je bil pozitiven prvi izmed članov olimpijskih reprezentanc, vsi trije so v osamitvi, njihovih imen pa niso sporočili.