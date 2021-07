Poziv policije za razjasnitev jutranje nesreče v Portorožu

Portorož, 17. julija - V Portorožu pri naslovu Obala 28 se je danes okoli 7.45 zgodila prometna nesreča, v kateri sta se hudo poškodovali dve osebi. Udeležena sta bila motorno kolo in neznano črno osebno vozilo znamke Mercedes Benz. Policijska uprava Koper poziva udeleženega voznika in morebitne očividce, da posredujejo informacije o nesreči.

Policisti so z ogledom kraja nesreče ugotovili, da voznik motornega kolesa na vozišču brez označenih prometnih pasov ni vozil po desni strani vozišča, neznani voznik črnega osebnega avtomobila znamke Mercedes Benz, neznanega tipa in neznanih registrskih oznak (možno, da gre za LJ ali CE registrsko območje), pa ni ravnal v skladu z omejitvami in prepovedmi, izraženimi s prometno signalizacijo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Voznika osebnega avtomobila in morebitne očividce prometne nesreče pozivajo, da zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pokličejo 113 ali na policijsko postajo Piran 05 617 16 00.