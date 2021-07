Pogačar bo drevi v Parizu okronan kot kralj Toura

Pariz, 18. julija - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drevi v Parizu okronan kot zmagovalec dirke po Franciji. Dvaindvajsetletnik mora do dokončne potrditve druge zaporedne zmage na Touru le še prikolesariti do cilja sicer slovesne in večinoma sprinterjem namenjene zadnje etape od Chatouja do Elizejskih poljan v francoski prestolnici (108,4 km).