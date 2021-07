Močno neurje povzročilo težave na območju Kočevja

Kočevje, 17. julija - Padavine, ki so ponoči zajele Slovenijo, so v dopoldanskem času težave povzročale predvsem na območju Kočevja. Zajelo ga je močno deževje, meteorna voda je zalila okrog 10 objektov v Kočevju in enega v Šalki vasi. Gasilci PGD Kočevje in Šalka vas so vodo izčrpali, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so tudi na območju Krškega.