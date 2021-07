Pogačar po osmem mestu v kronometru v nedeljo skupni zmagovalec Toura

Bordeaux, 17. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo po osmem mestu na kronometru od Libourna do Saint-Emiliona (30,8 km) skupni zmagovalec 108. dirke po Franciji. Dvaindvajsetletnik s Klanca pri Komendi mora v nedeljo za potrditev druge zaporedne zmage na Touru preživeti zgolj še zadnjo, slovesno etapo do Elizejskih poljan v Parizu.