V finalu Hamburga Krajinović in Pablo Carreno Busta

Hamburg, 17. julija - V finalu dober milijon evrov vrednega teniškega turnirja v Hamburgu se bosta pomerila Srb Filip Krajinović in Španec Pablo Carreno Busta. Krajinović, šesti nosilec, je bil v srbskem polfinalu s 6:4 in 6:2 boljši od Lasla Đereja, Carreno Busta, drugi nosilec, pa je s 7:6 (2) in 6:3 premagal Argentinca Federica Delbonisa.