Na Braču izbruhnilo več požarov

Bol na Braču, 17. julija - Na jugu hrvaškega otoka Brač so v petek zvečer strele zanetile več požarov, ki so zajeli tudi borov gozd, ponoči pa so se razširili. Z ognjenimi zublji se je borilo več kot 50 gasilcev, zjutraj sta jim na pomoč priskočili tudi dve letali. Požar so čez dan uspeli omejiti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.