Norveško-španski finale v Bastadu

Bastad, 17. julija - Norvežan Casper Ruud in Argentinec Federico Coria sta finalista teniškega turnirja ATP v Bastadu z nagradnim skladom 481.270 evrov. Prvopostavljeni Norvežan je v polfinalu s 6:1 in 6:4 izločil Španca Roberta Carballesa Baeno, Coria pa je s 6:2 in 6:1 odpravil Nemca Yannicka Hanfmanna.