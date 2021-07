Preklicana prepoved uporabe vode iz vodovodnega sistema Golo-Zapotok

Vodo v vodovodnem sistemu zagotavljajo s črpanjem iz vrtin in dovažanjem vode z gasilskimi cisternami. Nadomestne oskrbe z vodo s plastenkami od danes ne zagotavljajo več.

Kot so pojasnili, so v petek ob 16. uri prejeli končno poročilo oziroma rezultate vzorčenja, opravljenega 8. julija. Vsi odvzeti vzorci vode so glede na organoleptične lastnosti (videz in vonj) ustrezali zahtevam pravilnika o pitni vodi.

Glede na rezultate mikrobioloških preskušanj je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ocenil, da so bili vzorci pitne vode iz vseh vrtin in vodohrana Zapotok skladni z zahtevami pravilnika. Neskladen je bil vzorec vode na pipi uporabnika na Golem, kjer so bile potrjene koliformne bakterije. Na tem odjemnem mestu je bila izmerjena nizka koncentracija dezinfekcijskega sredstva.

Neskladen je bil tudi vzorec, odvzet v zajetju Šumnik - surova voda, kjer so bili preseženi vsi preiskani parametri. Zajetje Šumnik trenutno ni vključeno v napajanje vodovodnega sistema Golo-Zapotok.

Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so pokazali, da v preiskanih vzorcih vode ni bilo zaslediti mineralnih olj, policikličnih aromatskih ogljikovodikov oz. spojin iz skupine naftnih derivatov. Glede na rezultate opravljenih fizikalno kemijskih preskušanj je NLZOH ocenil, da so bili vzorci vode glede na preskušane parametre skladni z zahtevami pravilnika o pitni vodi.

Iz Občine Ig so 6. julija sporočili, da je na vodnem viru Šumnik na vodovodu Golo-Zapotok, ki oskrbuje naselja Zapotok, Golo, Škrilje, Podgozd, Dobravica, Sarsko in Suša, prišlo do onesnaženja z naftnimi derivati. Zaradi tega so uvedli ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema Golo-Zapotok.