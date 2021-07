V Pragi finale po domačih notah

Praga, 17. julija - Na ženskem teniškem turnirju v Pragi z denarnim skladom 211.500 evrov se bosta v velikem finalu pomerili domačinki Tereza Martincova in Barbora Krejčikova. Martincova je v polfinalu s 6:3 in 6:4 premagala Belgijko Greetje Minne, zmagovalka letošnjega Rolanda Garrosa Krejčikova pa je bila s 6:1 in 6:2 boljša od Kitajke Xinyu Wang.