Na Braču izbruhnilo več požarov

Bol na Braču, 17. julija - Na jugu hrvaškega otoka Brač so v petek zvečer strele zanetile več požarov, ki so zajeli tudi borov gozd, ponoči pa so se razširili. Z ognjenimi zublji se bori več kot 50 gasilcev, zjutraj sta jim na pomoč priskočili tudi dve letali, vendar jih doslej še niso uspeli spraviti pod nadzor, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.