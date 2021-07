Ljubljana, 17. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 15 minut.

Na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg 10 kilometrov.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer in pol dolg zastoj proti Avstriji. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg 14 kilometrov. Predor v tej smeri zaradi varnosti potnikov občasno zapirajo.

Na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Sečovlje, Dragonja, Jelšane in Starod vozniki osebnih vozil za prehod meje v obeh smereh čakajo približno dve uri.

Mejni prehod Vinica je zaprt zaradi tehničnih težav na hrvaški strani.

Danes do 13. ure, na nekaterih primorskih cestah pa do 16. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Na podravski cesti je zaradi del zaprt izvoz Lancova vas iz smeri Maribora proti Gruškovju.

Regionalna cesta Lipnica - Gobovce bo zaprta predvidoma do 14. avgusta.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si