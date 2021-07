Blagotinšek, Rakita in Košec ostajajo v vijoličastem

Maribor, 17. julija - Anže Blagotinšek, Filip Rakita in Matic Košec bodo tudi v prihodnji sezoni igrali za rokometni klub Maribor Branik, so sporočili Mariborčani. Vsi trije so kot posojeni igralci Celja za Branik igrali že v prejšnji sezoni in v štajerski prestolnici izkoristili priložnost za dokazovanje.