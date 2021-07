Belgija sprejela skupino otrok in njihovih mater iz sirskega taborišča

Bruselj, 17. julija - Belgija je iz taborišča v Siriji sprejela deset belgijskih otrok in šest njihovih mater. Gre za največjo tovrstno repatriacijo po porazu skrajne skupine Islamska država (IS) leta 2019 in sledi odločitvi Belgije, da zagotovi vrnitev otrok, mlajših od 12 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.