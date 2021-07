Poplave v Nemčiji in Belgiji terjale že več kot 150 življenj

Köln/Liege, 17. julija - Hude poplave, ki so prizadele zahod Nemčije ter dele Belgije in Nizozemske, so terjala že najmanj 153 življenj. Po zadnjih informacijah je v Nemčiji umrlo najmanj 133 ljudi, še 20 pa v Belgiji. Številne še vedno pogrešajo, zaradi popuščanja jeza so morali ponoči delno evakuirati nemški kraj Wassenberg ob meji z Nizozemsko.