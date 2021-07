Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji je zastoj dolg približno dva kilometra.

Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila pri izstopu iz države čakajo več kot dve uri, pri vstopu pa do pol ure. Na mejnem prehodu Jelšane se pri izstopu čaka več kot dve uri, pri vstopu pa eno uro. Na mejnima prehodoma Vinica in Dobovec se pri izstopu čaka prav tako več kot dve uri, na mejnem prehodu Dragonja pa pri izstopu do dve uri, pri vstopu pa do ene ure.

Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.

Okvarjeno vozilo je na počasnem pasu primorske avtoceste med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani.

Zaradi okvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški.

Danes med 8. in 13. uro, na nekaterih primorskih cestah med 6. in 16. uro, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Na podravski cesti je zaradi del zaprt izvoz Lancova vas iz smeri Maribora proti Gruškovju.

Regionalna cesta Lipnica - Gobovce bo zaprta predvidoma do 14. avgusta.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si