Newyorški borzni indeksi v minulem tednu nazadovali

New York, 17. julija - Newyorški borzni indeksi so v minulem tednu nazadovali, čeprav padci niso bili veliki. Vrednost širšega indeksa S&P 500 se je znižala prvič po treh zaporednih tednih rasti. Med vlagatelji so v prejšnjih dneh prevladovale predvsem skrbi pred naraščajočo inflacijo.