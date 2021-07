Newyorške borze končale v rdečem

New York, 16. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Zaradi negotovosti glede obetov svetovne rasti in inflacije so teden zaključile negativno. Analitiki še vedno opozarjajo na pobiranje dobičkov po rekordih v začetku meseca, vlagatelji pa čakajo na večjo jasnost glede razvoja gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.