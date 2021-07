Delo o pomenu zviševanja cen (17. 7.)

Ljubljana, 16. julija - Karel Lipnik v komentarju Inflacija med izobiljem in pomanjkanjem piše o tem, da si analitiki želijo inflacije, dokler je ta pozitivna in kaže na to, da gre prebivalcem dobro in si lahko več privoščijo. Težava po njegovem mnenju nastane, ko inflacija in rast cen dobrin nista usklajeni, saj je rast cen pogojena tudi s potrebami državnih institucij.