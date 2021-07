Primorske novice o pestrem političnem tednu (17. 7.)

Koper, 16. julija - Jana Krebelj v komentarju Minister za preusmerjanje pozornosti piše o tem, da so v koaliciji po nedeljskem referendumu dobili odgovor, kakšna je volja ljudstva, tudi če so to zanikali. Z nekaj neuspelimi in prestavljenimi glasovanji so teden končali z izvolitvijo novega ministra, ki je po mnenju avtorice le preusmerjanje pozornosti.