Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 7.)

Ljubljana, 16. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o ukinitvi brezplačnega testiranja v Sloveniji, s čemer želi vlada pospešiti cepljenje proti covidu-19. Poročale so tudi o novih turističnih bonih, s katerimi skušajo spodbuditi domačo potrošnjo, ki bi vplivala tudi na gospodarstvo. Odrasli so z njimi upravičeni do 100 evrov, mladostniki pa do 50.