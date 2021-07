Strateški svet za zunanjo politiko nadaljeval razpravo o osvežitvi zunanjepolitične strategije

Ljubljana, 16. julija - Na ministrstvu za zunanje zadeve se je danes na drugi seji sestal strateški svet za zunanjo politiko, ki ga vodi zunanji minister Anže Logar, in nadaljeval razpravo o osvežitvi aktualne zunanjepolitične strategije Slovenije. Do jeseni bo oblikovan osnutek dokumenta in posredovan vladi, so sporočili z MZZ.