Več sto mladih Italijanov zaradi okužbe ujetih v tujini

Rim, 17. julija - Za številne mlade Italijane so se počitnice v tujini, ki so si jih privoščili po mesecih strogih omejitev zaradi pandemije covida-19, spremenile v moro. Zunanje ministrstvo v Rimu se ukvarja z več sto primeri mladih, ki so se v tujini okužili z novim koronavirusom in morajo zdaj tam preživeti karanteno.