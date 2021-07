Mladinke rokometno evropsko prvenstvo zaključile na 15. mestu

Celje, 16. julija - Slovenska ženska reprezentanca do 19 let je domače evropsko prvenstvo v Celju sklenila s porazom proti Avstriji (25:27) in zasedla končno 15. mesto, je sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS). Ob želji po čim boljših rezultatih je na prvenstvih mladinskih selekcij v ospredju tudi razvoj rokometašic in pridobivanje izkušenj na mednarodni sceni.