Evropske borze s padci; evro navzdol, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 16. julija - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje končale s padci. Med vlagatelji se še naprej krepi strah pred inflacijo, skrbijo jih tudi pandemične razmere in širjenje delta različice koronavirusa. Evro se je v primerjavi z dolarjem malenkost pocenil, zvišale pa so se cene nafte.