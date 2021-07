Tudi za Bohinj in Kranjsko Goro letošnji junij boljši od lanskega

Bohinj/Kranjska Gora/Bled, 17. julija - Podobno kot na Bledu se je tudi v Bohinju in Kranjski Gori letos junija število turističnih nočitev v primerjavi z junijem lani povečalo. Povečanje sicer ni tako izrazito kot na Bledu, kjer so se lani ob začetku poletja soočali s precej nizko zasedenostjo. Številke pa so še daleč od doseženih v juniju 2019.