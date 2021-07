Hrvaški mediji: Grabar-Kitarovićeva med morebitnimi kandidatkami za generalno sekretarko zveze Nato

Zagreb, 16. julija - Bivša hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, bivša litovska predsednica Dalia Grybauskaite in nekdanja britanska premierka Theresa May so morebitne kandidatke za generalno sekretarko zveze Nato, ugibajo hrvaški mediji. Morebitno kandidaturo Grabar-Kitarovičeve so omenili med omizjem na mednarodnem forumu o globalni varnosti v Bratislavi.