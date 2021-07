Vreme: Ponoči bo večinoma oblačno, zjutraj pa deževno

Ljubljana, 16. julija - Ponoči bo večinoma oblačno. Na vzhodu se bodo padavine proti jutru okrepile in se zjutraj razširile tudi v osrednje kraje. Vmes bodo nastajale nevihte z možnostjo nalivov. Jutranje temperature bodo večinoma od 15 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodnih in jugovzhodnih krajih. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: V drugi polovici noči na soboto bodo Slovenijo od vzhoda zajele nevihte z močnimi nalivi, ki se bodo nadaljevale tudi čez dan. V vzhodni in jugovzhodni Sloveniji lahko ob nalivih pade od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, ob tem so možna razlivanja hudourniških vodotokov.

Obeti: V nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici države. Do ponedeljka zjutraj bo dež povsod ponehal, zjasnilo se bo. Oba dneva bo še pihal severni do severovzhodni veter.

Vremenska slika: Središče višinskega jedra hladnega zraka se je pomaknilo nad severno Italijo. Nad naše kraje je z vetrovi vzhodnih smeri pričel dotekati bolj vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v krajih južno in vzhodno od nas se bodo pojavljale krajevne padavine. V soboto bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, največ dežja bo v krajih jugovzhodno od nas. Pihal bo severovzhodnik, ob Jadranu šibka burja.